Tvpertutti.it - Ballando con le Stelle stasera, scaletta e anticipazioni: semifinale

Leggi su Tvpertutti.it

È tempo di grandi emozioni acon le, sabato 30 novembre 2024, con una puntata ricca di ospiti, sorprese e sfide decisive. La primapromette spettacolo e colpi di scena, con esibizioni mozzafiato e momenti di alta tensione, sia per i concorrenti in gara che per le coppie in cerca di ripescaggio.Le sei coppie semifinaliste pronte a scendere in pista sono: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Tommaso Marini e Sophia Berto, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Per Federica Pellegrini le cose sono complicate dal momento che Samuel Peron si è infortunato.Oltre alla manche dicon le, in cui i concorrenti si esibiranno su coreografie legate ai momenti più significativi della loro vita, la serata prevede anche il ripescaggio.