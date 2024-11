Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giuseppe Ferrandes. Una vita spesa per gli altri tra banca e Assodiabetici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ morto. Aveva 95 anni e aveva fondato, assieme a Valentino Fori, l’associazione diabetici di Pesaro: "– ricorda Paolo Muratori, attuale presidente diPesaro – si speso con straordinaria generosità e intensità, sia nel ruolo di vice presidente nazionale della Fand, cioè della Federazione nazionale diabetici, sia a livello locale. Un esempio per tutti, impegnato per l’attuazione della legge per la tutela del malato diabetico e per la presa in carico che ha avuto risvolti molto positivi per tanti pazienti in difficoltà. Nel territorio di Pesaro Comune ci sono diecimila persone che soffrono di diabete, un numero enorme, di fronte al quale persone comenon si sono mai risparmiate, unitamente all’altro fondatore, Valentino Fori, scomparso tre anni fa.