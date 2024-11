Game-experience.it - 10 giochi in uscita a dicembre 2024 da non perdere

Leggi su Game-experience.it

Pronti a farvi un bel regalo di Natale?è un mese molto interessante e non solo per la presenza dei The Game Awards che decretaranno il miglior gioco dell’anno ma anche per alcune uscite interessanti. Questo fineha ancora molte cartucce da sparare e ancora una volta siamo qui a proporvi una nostra selezione di videoda mettere in wishlist o in questo caso da farvi mettere sotto l’albero. Un mese non particolarmente caldo di uscite ma siamo sicuri che almeno qualche titolo interessante ve li possiamo consigliare. Preparate carta e penna.1. UFLIl nuovo ambizioso gioco di calcio tripla A che promette una rivoluzionaria esperienza calcistica. Preparatevi a tornare in campo in questo competitivo free to play e dimostrate le vostre abilità in campo. Create il vostro club e sfidate giocatori in incontri competitivi online da tutto il mondo.