Ilgiorno.it - Un freno alla violenza di genere. Più ammonimenti e i reati calano

È presto per cantare vittoria anche perché la piaga delladiin tutte le sue declinazioni è ben lungi dall’essere estirpata, ma quello che si sta verificando in provincia di Sondrio è senz’altro un fenomeno indicativo. Mettendo a confronto i primi sei mesi del 2023 e lo stesso periodo di quest’anno, infatti, a fronte di una diminuzione di atti persecutori (da 35 a 19) , maltrattamenti tra le mura domestiche (da 27 a 23) e violenze sessuali (da 6 a 2) si rileva un aumento dei provvedimenti di ammonimento emessi dal questore di Sondrio, passati, per lo stesso lasso di tempo, dai 3 dell’anno scorso ai 16 emessi dal 1°gennaio al 30 giugno 2024. "Questo dato conferma la principale natura del provvedimento, non sanzionatoria o afflittiva, ma dissuasiva, tipicamente preventiva, in quanto è mirata a predisporre una "tutela anticipata" della vittima – sottolineano dQuestura di Sondrio - interrompendo tempestivamente i comportamenti dell’autore che, perdurando nel tempo, potrebbero portare a condotte e conseguenze più gravi".