Iodonna.it - Un cortometraggio e una mostra fotografica sulla vita di un gruppo di giovani donne afghane rifugiate nel nostro Paese. S'intitola Faghan che in lingua dari significa gemito, pianto di dolore.

Si sono affidate alla regista Emanuela Zuccalà e alla macchinadi Simona Ghizzoni, ognuna col suo volto ha condiviso aneddoti e confidenze,sogni e ambizioni,di cui ne proponiamo alcune in queste pagine.Con la regista abbiamo provato a riannodare i fili di un’avventura che è diventata racconto corale.«NOVE Caring Humans, ONG italiana, voleva organizzare un workshop di formazione sui diritti con 19in Italia. Da questo progetto, con l’associazione Zona, è nata l’idea di realizzare unacon Simona Ghizzoni e un.Le immagini anonimeLe bellissime immagini in Afghanistan le ha realizzate un filmaker che ho dovuto mantenere anonimo, rischierebbe lase si sapesse che lavora con gli occidentali. Se da un latono una bellezza inaspettata, dall’altro testimoniano i giorni della presa di Kabul del 15 agosto del 2021: gente ammassata, addirittura nell’acqua, lunghe code verso l’aeroporto per fuggire dal