Ilrestodelcarlino.it - “Un ballo in maschera“ di Verdi con voci giovani e di talento

L’opera di“Unin“ apre la stagione 2024-2025 del Teatro della Fortuna, domani alle 20.30. Ieri pomeriggio, alle 17, l’anteprima per i. In scena l’allestimento realizzato in collaborazione con il Teatro Regio di Parma, che ha visto la luce nell’ambito del XIV Festivale già presentato con successo al Teatro dell’Aquila di Fermo lo scorso 16 novembre e al Ventidio Basso di Ascoli il 23 novembre. Fano conclude il tour nei teatri della Fondazione Rete Lirica delle Marche. A dirigere la partituraana sarà Giuseppe Mengoli, bacchettassima e molto osservata da pubblico e critica, che salirà sul podio della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana. In scena il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno preparato da Pasquale Veleno. Protagonista un cast die talentuose, molte delle quali provenienti dall’Accademiaana del Teatro Regio di Parma.