Amica.it - Trucco baking: cos’è e come si realizza

Leggi su Amica.it

Capace di donare luce all’incarnato, coprire le imperfezioni e levigare il viso attraverso un gioco di luci e ombre, ilè una tendenza make up tornata per restare. In cosa consiste?Consiste nell’applicare una grande quantità di cipria dove abbiamo più bisogno, lasciarla in posa in modo che assorba tutti gli oli e fissi il fondotinta. Dopo qualche minuto si può spolverarla via con un pennello. Quali sono gli step per eseguire correttamente il? Nel videoto da Amica.it si scoprono i passaggi.GUARDA LE FOTOBlush e fard in crema e in polvere: tendenze, novità e prodotti migliori GUARDA LE FOTOIlluminanti, colorate o trasparenti, queste sono le migliori ciprie da provare Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAsiAmica.