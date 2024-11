Gaeta.it - Tragedia a Napoli: Emanuela Chirilli, 28 anni, muore nel B&B di Piazza Municipio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La scomparsa di, giovane di 28originaria di Maglie, ha scosso profondamente la comunità salentina e non solo. La ragazza è stata trovata senza vita in un Bed & Breakfast a, dove sembrerebbe fosse in visita. Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Maglie hanno informato la famiglia della tragica notizia., seguita dai servizi sociali fino ai 18, aveva una madre residente a Lecce che non era al corrente del viaggio della figlia. Gli eventi che hanno portato alla sua morte sono ancora avvolti nel mistero, ma le indagini stanno cercando di fare luce sulla questione.Reazioni e ricordiLa notizia della morte diha suscitato un’ondata di cordoglio sui social media. I suoi amici e conoscenti l’hanno ricordata come una persona solare e piena di vita, con molte persone che hanno lasciato messaggi di condoglianze sui suoi profili social.