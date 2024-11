Puntomagazine.it - Striano: un’agenzia di pratiche auto per gestire le estorsioni

Leggi su Puntomagazine.it

. Elemento di spicco della criminalità di Poggiomarino arrestato dai Carabinieri mentre riceve tangente da un imprenditore. In manette anche titolare agenziaDue arresti dei Carabinieri in poche ore, due storie intrecciate. Il primo nel tardi pomeriggio di ieri. In manette per estorsione aggravata dal metodo mafioso Antonio Giugliano, elemento di spicco dell’omonimo clan operante nel territorio di Poggiomarino.Era all’interno dididied è stato sorpreso in flagranza dai militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata mentre riscuoteva 4500 euro in contanti da un imprenditore locale. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di NapoliDurante la perquisizione effettuata nel locale sono stati sequestrati oltre 37mila euro in contante ritenuto provento illecito, ordinatamente distribuiti in 11 buste.