Lanazione.it - Sciopero generale, doppia manifestazione a Firenze. Caos traffico e disagi

Leggi su Lanazione.it

, 29 novembre 2024 – Venerdì nero per servizi e. Si preannuncia una giornata die disservizi quella di oggi a causa dellodi otto ore proclamato da Cgil e Uil e quello di 24 ore proclamato dai sindacati di base.anche dei trasporti ma ridotto a quattro ore, dalle 9 alle 13, a seguito dell’ordinanza di precettazione del ministro Matteo Salvini. Asono previste ben due manifestazioni regionali che potrebbero ulteriormente aggravare ilsulle strade cittadine. Ladella Cgil e della Uil partirà alle 9,30 da piazza Santa Maria Novella e si concluderà in piazza Poggi con gli interventi del segretarioCgil Toscana Rossano Rossi e di Ivana Veronesi di Uil nazionale. Il corteo passerà da via dei Fossi, piazza Goldoni, lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, via dei Serragli, via Sant’Agostino, piazza Pitti, via Guicciardini, lungarno Torrigiani, lungarno Serristori.