Notizie.com - Sciopero generale 29 novembre, fasce di garanzie e orari città per città, i settori coinvolti: le informazioni utili

Leggi su Notizie.com

Oggi va in scena unoin tutta Italia e in diversi. Chi si ferma per quattro ore domani, 29. Saranno previstedi garanzia? Quali sono iche si fermeranno? Ecco tutte lesulla giornata.29di, i(ANSA) Notizie.comIl presidente della Terza sezione del Tar ha respinto il ricorso d’urgenza promosso da alcuni sindacati contro la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Al centro della diatriba, le otto ore di stop, considerate troppe, e la richiesta di ridurle a quattro.A questi microfoni Uil aveva annunciato il ricorso insieme con Cgil. Oggi, il giorno prima dello, il vicepremier ha espresso “grande soddisfazione” per la decisione dei giudici amministrativi.