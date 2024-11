Lapresse.it - Roma, droga in confezioni gelato: sequestrati 55 kg di hashish e cocaina

Leggi su Lapresse.it

Due carichi di, rispettivamente die di, sono stati intercettati dai Finanzieri del Comando Provinciale di, che hanno arrestato due persone per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Le Fiamme gialle hanno fermato per un controllo un’autovettura in sosta nell’area di servizio Salaria Est, sulla DiramazioneNord, trovando nascosti in un doppiofondo ricavato nel telaio, 25 chilogrammi di, contenuti in originalia forma di cornetto die di ghiacciolo. In un’altra operazione, i militari hanno sottoposto a ispezione un autoarticolato con targa rumena, mentre era fermo nell’area di servizio Mascherone Ovest dell’autostrada Milano-, rinvenendo anche in questo caso nascosti in doppifondi nel rimorchio 30 panetti contenenti, del peso di oltre 30 chilogrammi.