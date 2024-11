Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, il calcio di Conte concreto e pragmatico. Favorito per lo Scudetto con …

Varricchgio: Il campionato è molto equilibrato, ma ilha anche il “vantaggino” di non avere le Coppe e la vedo una squadra quadrata. L’Inter è la squadra più completa, l’Atalanta gioca ilpiù bello e propositivo e ilè la squadra più quadrataCammaroto, O, Varricchio e Coppola hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi sono i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Cammaroto: “Ilsegue diversi profili per la difesa, restano in piedi le piste Dorgu e Bonny! Raspadori in uscita, spunta il Real Madrid su Osimhen, le ultime su Kvaratskhelia e Simeone”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato; “Centrocampo? Il nome di Fagioli è uscito in questi giorni, ma è una pista che in questo momento mi sento di allontanare.