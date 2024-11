Anteprima24.it - Lucioni a Punto C: “Un ritorno al Benevento? Mai dire mai”

Tempo di lettura: 4 minutiNell’ultimo appuntamento conC, il format di Anteprima 24 sulla Serie C è intervenuto il difensore Fabio, ex capitano delche ha ottenuto due promozioni con la maglia giallorossa per poi lasciare il Sannio e accasarsi al Lecce., dopo la recente rescissione del contratto con il Palermo, ha tracciato quello che potrebbe essere il suo futuro lasciando aperta anche la possibilità di un suo clamorosoall’ombra della Dormiente. “Sto iniziando a capire – ha detto – cosa fare da grande. Per ora appendere le scarpette al chiodo non mi andrebbe, anche se ho appena concluso una parentesi. Sto facendo il corso dattore sportivo che è quello che mi ha sempre affascinato quando smetterò di gioccare. Ora mi sta seguendo un preparatore atletico e aspetto la chiamata giusta perché ritengo che ho ancora da dare qualcosa a questo calcio.