Lortica.it - Lite in stazione ad Arezzo: 19enne arrestato per rapina e lesioni, ferito un 17enne

Un grave episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio nella zona delladi. Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito e picchiato da un, riportando ferite che i medici hanno giudicato guaribili in venti giorni.Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, ilstava camminando nei pressi dellaquando è stato avvicinato dal, che lo ha minacciato, strattonato e gli ha strappato di mano il cellulare. Non contento, l’aggressore lo ha colpito violentemente prima di darsi alla fuga.Il giovaneè stato soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di, dove ha ricevuto le cure necessarie. Intanto, la polizia di Stato si è messa immediatamente sulle tracce dell’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti.