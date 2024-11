Iltempo.it - La Lazio non sfonda il muro bulgaro

spuntata e bloccata dal modesto Ludogorets, un vero tabù ormai. Non si accende la banda di Baroni e i bulgari si prendono un punto che serve poco alla loro classifica ma rallenta il volo dei biancocelesti. Resta in testa al girone di Europa League ma ci sarà ancora da soffrire per centrare uno dei primi otto posti che vale l'accesso diretto alla coppa senza passare per i pericolosi playoff. Peccato perché la squadra si è svegliata troppo tardi complice il catenaccio dei bulgari e un arbitro, Il croato Strukan, confuso e persecutorio. Dopo sette vittorie consecutive esce il secondo pareggio interno, uno scialbo 0-0 che fa scattare il segnale d'allarme dopo la prova negativa di molte seconde linee. Baroni ne cambia sette rispetto a domenica scorsa a cominciare dal portiere Mandas che fa riposare Provedel.