Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un b&b nel centro di Napoli: morta una turista pugliese di 28 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unanell’di un b&b in piazza Municipio a. Il rogo si è sviluppato nella notte, all’improvviso, nell’appartamento al settimo piano e non ha lasciato scampo alla donna, una 28enne residente in Puglia, che si trovava all’interno. Laè stata trovata priva di vita all’interno della stanza della struttura ricettiva quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nella casa dopo aver parzialmente estinto le fiamme che l’avevano avvolta. In corso le indagini – affidate alla polizia – per stabilire le cause e la dinamica del rogo: la procura diha aperto un’inchiesta.L'articoloin un b&b neldiunadi 28proviene da Il Fatto Quotidiano.