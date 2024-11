Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint GP Qatar 2024: Norris precede Russell, Ferrari in seconda e terza fila

Oggi sono andate in scena leQualifying del GP del, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper laRace di sabato 30 novembre, cherà poi le qualifiche vere e proprie in vista del Gran Premio di domenica sulla canonica distanza dei 300 km. Lo spettacolo non è mancato sul tracciato mediorientale, dove si è girato sotto le luci artificiali.Landoha conquistato la pole position per laRace del. Il pilota britannico si è distinto al volante della McLaren e si è guadagnato laal palo con il crono di 1:21.012, riuscendo are per appena 63 millesimi la Mercedes di George, il quale proprio all’ultimo assalto è riuscito a inserirsi tra le due McLaren.