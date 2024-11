Ilfattoquotidiano.it - Georgia, migliaia in piazza contro lo stop ai negoziati per l’ingresso in Ue: 32 agenti feriti, 43 fermi, proiettili di gomma sui manifestanti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

32di polizia sono rimastie 43sono stati fermati in, a Tbilisi, durante gli scontri di ieri notte davanti al Parlamento. Il bilancio è stato riferito dal ministero dell’Interno. La miccia è stata la decisione, assunta dal nuovo governo, di rinviare al 2028 ipernell’Unione europea. A quel punto,di persone sono scese inper protestare, fino alle prime ore del mattino.In un comunicato pubblicato sul suo sito web, il ministero ha annunciato che le 43 persone sono state arrestate per “resistenza alle forze dell’ordine”. In particolare, ha accusato “alcuni”di aver compiuto “azioni provocatorie”, di aver disobbedito alle istruzioni della polizia, di aver insultato glie di averli “affrontati fisicamente”.