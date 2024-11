G.M.P. Group consolida la presenza in Nord Europa

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il gruppo italiano G.M.P., leader nel comparto della produzione e distribuzione di cerchi in lega ha annunciato l’acquisizione di Reedjik, primario importatore e distributore di settore in oltre venti mercati del Vecchio Continente. L'operazione permetterà un ulteriore rafforzamento sui mercati internazionali, offrendo una integrata e completa gamma di prodotti tutti Made in Italy. “Grazie .L'articolo G.M.P.lainproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?