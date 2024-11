Quotidiano.net - Fitto saluta il governo. Smentiti i veti di FI su Belloni. Via libera al decreto giustizia

Roma, 29 novembre 2024 – Quindici minuti e addio. Consiglio dei ministri lampo, appena un quarto d’ora, per dare il viaalre Raffaele, che lascia le deleghe senza portafogli (senza una burocrazia ministeriale) di Affari europei, Sud, Coesione e Pnrr per la nuova avventura di Commissario europeo a Bruxelles. Domenicaassumerà infatti l’incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione Ue con deleghe alla coesione e le riforme fortemente voluto dalla premier Giorgia Meloni; anche se la presidente Ursula von der Leyen ne ha parzialmente ridimensionato il potere attraverso la riorganizzazione burocratica della Commissione all’insegna del “dividi et impera” che depotenzia diversi autorevoli commissari, eccezion fatto forse solo per la sola, vera vice Ribera e il veterano Dombrovsky.