Fast & Furious | Vin Diesel aggiorna sull’ultimo capitolo del franchise

Leggi su Cinefilos.it

: VindelLa star di, Vin, condivide unmento sul piano di conclusione del, compreso il numero di altri film e il ritorno di Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs. È infatti stato confermato che11 è in arrivo (e pare sia in produzione) e l’anno scorso è stato anche annunciato un film spinoff su Luke Hobbs, ma non è ancora chiaro quanti altri film ci saranno effettivamente nel.Orasi affida a Instagram per condividere un nuovomento sui piani per la fine del, rivelando, in sostanza, che potrebbe non essere ancora tutto definito. Secondo la star e il produttore, c’è un continuo interesse da parte di Comcast per la realizzazione di12, oltre all’undicesimo