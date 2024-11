Donnaup.it - Crema di castagne: una conserva perfetta per gustarle tutto l’anno

Ladiè unagolosissima, profumata e avvolgente da preparare oggi stesso, per poter gustare questi frutti prelibati dell’autunno durante.Scegliamole piuttosto grandi in modo da velocizzare la procedura quando dovremo sbucciarle (più grosse sono meno numerose saranno), lasciamole bollire e trasformiamole in una purea densa e farinosa.A questo punto, possiamo procedere ad una seconda cottura in acqua e zucchero, con l’aggiunta di aromi naturali deliziosi e delicati come la vaniglia e la scorza di limone.Una volta pronta, trasferiamola subito nei barattoli e godiamocela subito, a cucchiaio, sul pane abbrustolito, per farcire una crostata, insomma, come preferiamo. oppure riponiamola in dispensa, al riparo da luce e calore per assaporarla nei prossimi mesi o per regalarla, magari a Natale.