Gaeta.it - Celebrazioni a Brindisi Montagna: riconoscimenti e tradizioni tra Toscana e Basilicata

Il fine settimana del 30 novembre e 1 dicembre, il Castello Fittipaldi Antinori di, in provincia di Potenza, sarà teatro di un evento che unisce storia, tradizione e futuro. Dal titolo "Dallaal Ducato di: gli Antinori, storie di uomini etra passato e futuro", questo incontro è organizzato dal Comune diin collaborazione con il Gal Percorsi e la Camera di Commercio della. Si tratta di un'opportunità per mettere in risalto le risorse culturali, enogastronomiche e architettoniche del territorio, contribuendo a rafforzare i legami tra regioni e comunità.Cerimonia di conferimento della cittadinanza onorariaL'evento avrà il suo momento culminante con il conferimento della cittadinanza onoraria al Marchese Piero Antinori, una figura di spicco nel mondo del vino italiano.