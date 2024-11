Ilgiorno.it - Case a prezzi bassi e investimenti redditizi: perché una cosa non esclude l’altra

Milano, 29 novembre 2024 – Costruirecalmierati lascia quasi inalterata la redditività dell’investimento, garantendo profitti comunque elevati. E offrendo una soluzione all’emergenza abitativa che Milano si trova ad affrontare. È quanto emerge dal rapporto di Consorzio cooperative lavoratori (Ccl) e Libera unione mutualistica (Lum), a firma di Alessandro Maggioni, architetto, urbanista e presidente di Ccl Milano. Il documento Ieri la presentazione del dossier, intitolato L’iniquità dello sviluppo immobiliare residenziale a Milano. Iniquità che è sotto gli occhi di tutti: come riporta l’Osservatorio casa abbordabile, fra 2015 e 2021 imedi di vendita in città sono cresciuti del 41% e i canoni di locazione del 22%, ma le retribuzioni solo del 13%. Le conseguenze sono drammatiche: ampie fasce di lavoratori sono obbligati a lasciare una città che non possono più permettersi.