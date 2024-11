Liberoquotidiano.it - "A chi si riferisce?", "Intanto respiri": la zampata di Totaro, come fa impazzire l'attivista di sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tutti per uno e uno pera DiMartedì, su La7. In studio da Giovanni Floris c'è Achille, esponente di Fratelli d'Italia che in tv si mostra sempre particolarmente pugnace. Si parte con un vivace confronto diretto con Chiara Becchimanzi, attrice ediche già un paio di settimane fa aveva battibeccato con Francesco Storace. Questa volta la signora se la prende con i maschi bianchi italiani, evidentemente gli unici protagonisti di violenze contro le donne: «Insegnamoglielo con l'analisi logica dico io. Insegnamogli che quello che è l'oggetto dei loro desideri semplicemente non è un oggetto, è un soggetto». «Ma lei siall'talia, all'Iran, a Hezbollah o Hamas? Perché a me quando parlate del patriarcato mi sembra che pensate a loro», la stuzzica, provocando una reazione decisamente sopra le righe: «! Mi riferisco al fatto che le donne in questo momento non si sentono tutelate».