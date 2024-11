Panorama.it - Yemeniti in trincea: l’inganno russo che trasforma sogni in incubi di guerra

Nabil sognava una nuova vita. Con la prospettiva di un impiego ben retribuito in Russia, immaginava di guadagnare abbastanza per completare i suoi studi e sostenere la sua famiglia. La realtà, però, è stata un incubo: poche settimane dopo il suo arrivo a Mosca, si è ritrovato in una foresta ucraina, sotto i bombardamenti, con indosso una divisa militare russa che non aveva mai chiesto di indossare.Come lui, centinaia di uominisono stati attratti da promesse di lavori prestigiosi, stipendi generosi e, per molti, la speranza di ottenere la cittadinanza russa. La verità era ben diversa: contratti inche non potevano leggere, minacce armate e un viaggio senza ritorno verso i campi di battaglia in Ucraina.Dietro questa operazione si cela una rete intricata e inquietante, che collega il Cremlino ai ribelli Houthi in Yemen, sostenuti dall’Iran.