Valtellina sempre più internazionale. Ora gli stranieri trainano il turismo

Ilè un settore che traina l’intera economia valtellinese. Il fenomeno è stato analizzato dal consiglio generale dell’Unione Commercio edella provincia di Sondrio, riunitosi nella serata di lunedì 25 novembre. Emblematici i dati elaborati da Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche presieduto da Loretta Credaro, numero uno dell’Unione CTS provinciale. Nel periodo gennaio-agosto 2024, le presenze sono state quasi 3,9 milioni, col 59% rappresentato da turisti. Di questi ultimi, 290.000 sono polacchi (22,5% del totale per nazionalità, in forte crescita), 224.000 inglesi (13%), 200.000 svizzeri (18,3%), 59.000 olandesi (4%), 37.000 francesi (2,2%), 34.000 provenienti dagli USA (1,9%) e circa 5.000 cinesi (1%). In forte crescita la ricettività extra alberghiera: l’offerta di alloggi privati in Lombardia è pari a circa 95mila unità.