Selvaggia Lucarelli fa luce sull’associazione di Can Yaman | cosa è accaduto

La giornalista ne ha parlato su Il Fatto Quotidiano, oggi 28 novembre, dalle pagine de Il Fatto Quotidiano, si sofferma, una Onlus, di Can, che avrebbe smesso e chiuso.L’associazione, aveva iniziato a lavorare nel 2021 in partnership del Policlinico Umberto I di Roma e l’attore turco aveva anche vinto un premio per il suo impegno.Ora, sembrerebbe che come successo ad altri volti noti, l’attore abbia peccato di poca onestà e trasparenza.Ad aprile 2023, dopo un evento a Ragusa, su Instagram vengono taggati due noti brand ovvero Mercedes e Dolce e Gabbana, che si spiega sono “partner tecnici”.Poi l’evento prosegue, ma in discoteca, per raccoglier fondi. La stessaaccade in una seconda serata a Latina e in un’altra a Macerata. Non finisce qui accade anche in altre regioni, fino a creare un vero e proprio tour che passa pure dall’estero.