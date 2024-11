Salvini | Conosco il sindaco è onesto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.43 "Andrea Ceffa, come lono i suoi concittadini e tutta la Lega, come persona onesta e corretta e all' esclusivo servizio del bene della sua città". Così il leader della Lega dopo l'arresto deldi Vigevano. "Io personalmente e tutto il partito siamo al suo fianco, certi della sua integrità. E contiamo che possa chiudersi rapidamente questa brutta pagina. Sicuri che possa dimostrare la sua totale innocenza. Da ministro ho lavorato con lui e confido possa tornare al più presto in ufficio", aggiunge