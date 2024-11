Lapresse.it - Regno Unito, morta la 17enne che ispirò Kate Middleton nella lotta al cancro

Leggi su Lapresse.it

Liz Hatton, la fotografabritannica malata di tumore cheladicontro il. La giovane, di Harrogate, èieri mattina, come ha fatto sapere sui social la madre Vicky Robayna. Lo riporta la Bbc.William ehanno espresso il loro cordoglio in una nota: “Siamo così dispiaciuti di apprendere che Liz Hatton è purtroppo scomparsa”. La coppia reale ha affermato che è stato “un onore aver incontrato una giovane donna così coraggiosa e umile”, aggiungendo: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per i genitori di Liz, Vicky e Aaron, e con suo fratello Mateo in questo momento incredibilmente difficile”.Liz ha scoperto la malattia a gennaio, quando le è stato diagnosticato un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde aggressivo. I medici le avevano dato tra i sei mesi e i tre anni di vita.