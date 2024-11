Gaeta.it - Piccola e media editoria: i settori di successo nella vendita di diritti all’estero

Nel panoramale attuale, i piccoli e medi editori stanno trovando opportunità significative, in particolare neidei libri per bambini e ragazzi, di arte, illustrati e di argomento religioso. I dati recentemente emersi mostrano come questinon solo rappresentino una fetta importante del mercato, ma anche come permettano ai piccoli editori di farsi conoscere oltre confine. Le previsioni per il futuro appaiono promettenti, con eventi dedicati e analisi approfondite che si svolgeranno a dicembre.Crescita neidelle vendite diI dati del 2023 rivelano che i piccoli editori, definiti come quelli con fatturato sotto i 5 milioni, detengono un 18% del totale delle vendite diattraverso canali commerciali come librerie e supermercati.