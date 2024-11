"Parola", è made in Italy la web app che stimola il linguaggio dei bambini

Leggi su Ildenaro.it

Un nuovo strumento – realizzato da studiosi delle Università di Bologna, Padova e L’Aquila – per aiutare i genitori a supportare lo sviluppo linguistico di bambine e. Si chiama ‘’: è una web app, disponibile gratuitamente online, con giochi interattivi, attività e podcast pensati perre lo sviluppo della comunicazione e del. L’app nasce in un momento in cui le difficoltà linguistiche tra isono in aumento, a causa della crescente povertà economica ed educativa, anche a seguito delle restrizioni legate al contenimento della pandemia di Covid-19 che per un lungo periodo hanno ridotto le occasioni di incontro. “La app ‘’ è uno strumento pensato per genitori con un triplice obiettivo: aumentare l’informazione grazie a una serie podcast aiutare a osservare lo sviluppo deldei propri figli e proporre attività che possano essere condivise e svolte insieme in modo divertente – spiega Annalisa Guarini, professoressa al Dipartimento di Psicologia ‘Renzo Canestrari’ dell’Università di Bologna, tra i coordinatori del progetto – I genitori troveranno materiali da scaricare e stampare, musiche e ritmi da ascoltare e ballare e storie da raccontare e mettere in scena”.