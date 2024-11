Lanazione.it - Pa di Lerici in festa. Spegne 125 candeline

Tutto pronto aper l’evento conclusivo per celebrare i 125 anni della Pubblica assistenza di, la cui fondazione risale al 1° dicembre 1899. Dopo una lunga estate di iniziative, l’appuntamento è per domenica 1° dicembre al Teatro Astoria, con un ricco programma di iniziative che offriranno momenti di riflessione e. Tra le iniziative previste, un momento di confronto per riflettere sull’importanza delle pubbliche assistenze per il Paese. Sarà presente il virologo Fabrizio Pregliasco, professore all’Università di Milano, che è stato presidente di Anpas durante il periodo della pandemia. I festeggiamenti dei 125 anni della pa divanno di pari passo con quelli del 120 anni di Anpas, "alla quale siamo uniti da un legame storico di appartenenza – dice il presidente della pana, Rodolfo Basadonne – suggellato con nostro piacere in questi anni dalla presidenza di Anpas Liguria al nostro volontario e già presidente della pa, Nerio Nucci".