Nickelodeon celebra il Natale con un episodio inedito di SpongeBob in stop motion

Il countdown per le festività natalizie è ormai ufficialmente iniziato e(Sky 605) si prepara a regalare una sorpresa imperdibile. Si tratta de Ilcountry die Sandy, unspeciale realizzato in. L’attesissimo appuntamento va in onda lunedì 2 dicembre sue sarà disponibile anche su Paramount+.È la Vigilia dia Bikini Bottom e Sandy, entusiasta, accoglie la visita inaspettata della sua famiglia. Decisa a rendere le feste ancora più magiche, mostra a tutti il suo ultimo esperimento: un liquido capace di trasformare un misero alberello in un magnifico albero di. Tuttavia, le cose prendono una piega imprevista. l’albero cresce così tanto da mettere Babboin difficoltà, facendo precipitare la sua slitta! Con Babbofuori gioco, Sandy e la sua famiglia si assumono un compito speciale: consegnare i regali al posto suo.