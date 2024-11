Ilrestodelcarlino.it - Maxifurto in casa: "Faccia a faccia con i ladri"

"All’improvviso mi sono ritrovato davanti tre banditi. Li ho visti saltare giù dai balconi del condominio in cui abito, con il volto travisato da un cappellino, tute nere e zaini scuri. Ho urlato e loro sono scappati, proseguendo poi per la strada a piedi con incredibile calma". Il giorno dopo il raid dei, è ancora scosso un 50enne residente a Roteglia Alta in un condominio a cui martedì ihanno fatto visita a metà pomeriggio: il bilancio è di due appartamenti messi a soqquadro e svaligiati; una cassaforte aperta col flessibile per poi essere svuotata, e tanta, tanta paura. "Sono tuttora molto spaventato" conferma il 50enne. L’uomo racconta di essere rientrato amartedì "alle 17.40, senza accorgermi che istavano probabilmente agendo nell’appartamento sotto il mio".