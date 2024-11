L’auto gabbia per i poveri meno guadagni più ti serve

Leggi su Lanotiziagiornale.it

In Italiamobile, simbolo per eccellenza della libertà di movimento, diventa unaper i più. Il paradosso emerge cristallino dall’ultimo rapporto Audimob sulla mobilità degli italiani: chi guadagnadi 15mila euro all’anno è costretto a utilizzarenel 72% dei casi, mentre chi ne guadagna più di 25mila si ferma al 56,4%. È il rovesciamento della narrazione che per decenni ha accompagnato il trasporto pubblico come “mezzo dei”. Oggi, in un’Italia sempre più diseguale, la vera povertà si misura anche nell’impossibilità di scegliere come muoversi. Le famiglie che abitano nelle aree periferiche e interne del Paese sono condannate alprivata, in un circolo vizioso che le imsce ulteriormente. La mobilità sostenibile è diventata un lusso per ricchi dei centri città.