L’Ancona è pronta a tuffarsi sul mercato Caccia a due punte | un centravanti ‘grosso’

Sono giorni di decisioni in casa Ancona. Dopo la riunione dei vertici societari, che si è tenuta lunedì, tra oggi e domani Ancarani e Tamai si incontreranno con Gadda, Guerini e la società per mettere a punto, da una parte, le richieste relative agli inserimenti, ma anche di qualche probabile partenza, e dall’altra, il budget a disposizione per muoversi e per farlo subito. Sul fronteil direttore sportivo Tamai è al lavoro da tempo e avrebbe anche già definito alcuni giocatori che potrebbero interessare al, ma adesso c’è da definire il tutto con il mister e, soprattutto, con la proprietà. Sì, perché i giocatori più appetiti sul, soprattutto quando si tratta di attaccanti che stanno facendo bene e stanno segnando, bisogna motivarli anche dal punto di vista economico, e così anche la società di appartenenza.