Intelligenza artificiale, i fedeli parlano con l'avatar di Gesù: l'esperimento in Svizzera

Confessarsi apuò essere difficile: ma c’è chi ha trovato più semplice farlo con un avatar creato dall’, durato più di due mesi, è stato fatto in, in una cappella – quella di San Pietro a Lucerna – dove centinaia di persone sono andate a confessare i propri segreti più intimi e a dialogare con un ‘IA‘. Il progetto, chiamato ‘Deus in Machina‘, sembra aver dimostrato che per tante persone è stato “molto facile” aprirsi e parlare conin questione. I risultati del progetto durato due mesi sono stati pubblicati ieri. Un avatar di “” su uno schermo di un computer – collocato in un confessionale – rispondeva alle domande dei visitatori su fede, moralità e difficoltà contemporanee, offrendo risposte basate sulle Scritture.L’idea, ha spiegato l’assistente teologico della cappella, era riconoscere l’importanza crescente dell’nella vita umana, anche in ambito religioso, ed esplorare i limiti della fiducia umana in una macchina.