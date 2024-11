Ilrestodelcarlino.it - Gualandi, la difesa ci riprova: nuova richiesta di domiciliari. Il vigile per ora è in carcere

Bologna, 28 novembre 2024 – Ladi Giampiero, ilurbano di 63 anni accusato dell’omicidio della collega di 33 Sofia Stefani, raggiunta da un proiettile allo zigomo partito dall’arma d’ordinanza di, suo ex comandante e con cui aveva avuto una relazione, ha depositato unaistanza di alleggerimento della misura cautelare. L’omicidio avvenne il 16 maggio scorso proprio all’interno dell’ufficio di, nel comando di polizia locale di Anzola; da quel giorno,è in. Di recente però il suo avvocato, Claudio Benenati, ha chiesto i, che erano stati concessi dal gip Domenico Truppa, benché mai eseguiti perché non c’era disponibilità di braccialetti elettronici. La Procura però, con il procuratore aggiunto Lucia Russo e il sostituto Stefano Dambruoso, si oppose; poi, il Riesame annullò l’attenuazione per una questione tecnica, ossia l’assenza della preventiva comunicazione alle persone offese dell’istanza.