Movieplayer.it - Greedy People, la recensione: un titolo dai forti echi coeniani, ma dai risvolti non scontati

Il film di Potsy Ponciroli si salva dal divertissement già visto grazie all'esito di una riflessione profonda e ben condotta. Protagonisti Himesh Patel e Joseph Gordon-Levitt. In streaming Non c'è più spazio per la quiete. Non c'è più riparo da un mondo che non ti lascia in pace. Non c'è più spazio per la quiete perché la quiete dura giusto lo spazio di un'illusione.Potsy Ponciroli ci aveva già parlato di questo suo pensiero ossessivo con uno dei western migliori degli ultimi anni, Old Henry, in cui l'oggetto di indagine era un uomo solo. In questo espande leggermente il campo e con(arrivato in streaming), e ci parla di una piccolo comunità, anche se l'area di interesse rimane sempre la stessa, così come lo sono l'ironia, la .