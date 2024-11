Gaeta.it - Furto in abitazione a Itri: denunciato un ventiseienne già noto alle forze dell’ordine

Facebook WhatsAppTwitter A, comune della provincia di Latina, i Carabinieri hannoun giovane di ventisei anni per furti in. L’uomo, di origine russa, era già finito nel mirino delledi polizia per eventi criminosi precedenti, tra cui un sequestro di persona e una rapina aggravata. Un altro colpo per la tranquillità del territorio, con un’indagine che continua a rivelare dettagli inquietanti.I dettagli delI Carabinieri, grazie a un lavoro investigativo mirato, hanno collegato il giovane a due furti avvenuti in due notti differenti, precisamente il 22 e il 27 ottobre. In entrambe le occasioni, la vittima, una residente di, ha riferito di essersi svegliata con l’indagato già presente nel proprio appartamento. Questa situazione ha generato non poche paure nella donna, che ha visto l’intruso fuggire con vari oggetti di valore, tra cui monili in oro e alcune borse.