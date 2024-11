Ilfattoquotidiano.it - È morta Liz Hatton, la 17enne malata di cancro che ispirò Kate Middleton. L’addio della principessa: “Un onore incontrare una così coraggiosa giovane donna”

Liz Hutton: la, affetta da una forma molto aggressiva di, si è spenta nelle scorse ore. L’annunciosua morte è arrivato ieri, via social, per manomamma: “La nostra incredibile figlia èquesta mattina, ma è rimasta forte e determinata fino all’ultimo”.Liz era affetta da una grave e rara forma di tumore alle cellule che gli era stata diagnosticata all’inizio dell’anno. Dopo la drammatica scoperta, laaveva iniziato a stilare una lista dei desideri legata al suo grande amore, quello per la fotografia. La notizia raggiunse anche Kensington Palace, proprio quando un’altra, aveva affrontato la stessa sorte dopo essersi sentita diagnosticare uned essersi sottoposta ad una chemioterapia preventiva per curarsi dopo aver subito un intervento chirurgico addominale all’inizio di gennaio.