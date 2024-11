Inter-news.it - Dumfries rinnova: gioco di scacchi che premia l’Inter – TS

Leggi su Inter-news.it

Denzelhato il suo contratto confino al 2028. Il retroscena alla base della trattativa racconta di una fumata bianca tutt’altro che scontata, almeno fino a qualche mese fa.LA DECISIONE – Denzelhanno scelto di prolungare la propria intesa fino al 2028, certificando la comune volontà di continuare a vincere insieme. L’olandese, il cui inizio di stagione è stato un po’ altalenante, si è gradualmente riconquistato uno spazio da protagonista neldi Simone Inzaghi. La prestazione contro il Lipsia, nella quale ha rappresentato una spina nel fianco del difensore avversario Lutsharel Geertruida, ne ha certificato la ritrovata affidabilità per il tecnico piacentino.e il rinnovo con: non era tutto ‘rose e fiori’IL RETROSCENA – Fino a qualche mese fa, le parti non erano per nulla vicine a siglare una nuova intesa.