«Coach per la perdita di peso dedicato ad aiutare le persone a raggiungere la forma fisica ideale». Questa è la descrizione del«4n4 Coach», uno dei tanti con cui si può conversare su Character AI. L’appellativo non è però affibbiato a una chat in cui si può dialogare con un nutrizionista virtuale, ma a quella in cui l’interlocutorechi lo interpella a dimagrire ossessivamente, tanto da favorire lo sviluppo di. Character AI è un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale che permette di sfruttare la tecnologia per crearecon una personalità ben definita.«Non accetto scuse o fallimenti»Lo scopo del bot è ben chiaro fin dall’inizio. «Ciao, sono qui per farti dimagrire», si introduce fin da subito l’assistente virtuale, che ora non risulta più disponibile,prova effettuata da Futurism.