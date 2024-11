Davidemaggio.it - Crossover tra Don Matteo e Reazione a Catena

Incursione televisiva per i personaggi di Don: nella sesta puntata in onda questa sera su Rai 1 il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) parteciperà a. E non lo farà da solo perchè, come è ben noto al pubblico, al programma si partecipa in tre.Don14: nella sesta puntata Cecchini partecipa al quiz di Rai 1 con Giulia e il capitanoIl maresciallo, deciso a tentare quest’avventura, coinvolgerà sia la nuova PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), appassionata del quiz, che il capitano Martini (Eugenio Mastrandrea), la cui passione è invece proprio Vittoria. Tuttavia, qualcosa andrà storto, perchè a sedere accanto ai due uomini per tentare la fortuna sarà invece Giulia (Federica Sabatini).Il triangolo amoroso che si sta formando il giovedì sera su Rai 1 diventa dunque più tangibile, con il capitano diviso tra l’ex fidanzata, che in teoria vorrebbe a tutti i costi riconquistare, e la sorellastra di Don Massimo (Raoul Bova), con la quale si sta creando un legame speciale.