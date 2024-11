Oasport.it - Biathlon, IBU Cup 2024-2025: Zingerle 13ma e Romanin 14° nella sprint di Idre Fjäll

Si è aperta la stagione internazionale del: l’IBU Cupè scattata quest’oggi ad, in Svezia, con levinte dal norvegese Sverre Dahlen Aspenes e dalla transalpina Paula Botet. In casa Italiapiazza per Lindae 14° posto per Nicola10 kmmaschile doppietta norvegese: vittoria di Sverre Dahlen Aspenes in 23’20?7 con un errore in piedi, davanti al connazionale Martin Uldal, anch’egli con un errore al secondo poligono, a 12?5, ed al francese Antonin Guigonnat, con 10/10 al tiro, a 14?0.Il migliore degli azzurri è Nicola, 14° con un errore a terra, a 1’20?9, mentre Christoph Pircher chiude 20° a 1’49?9, Marco Barale è 24° a 2’03?5, Nicolò Betemps si classifica 37° a 2’23?1, Davidgiunge 40° a 2’33?2, infine Nicolò Giraudo termina 54° a 2’55?4.