Movieplayer.it - Amici 24, le anticipazioni di domenica 1° dicembre: doppia sfida per un cantante, polemica tra due prof

Leggi su Movieplayer.it

Unache si fa sempre più complicata tra gli allievi di24: ecco le primesulla prossima puntata in onda su Canale 5 alle ore 14:00 di1°. Anche nella prossima puntata di24 ci saranno tante sorprese e colpi di scena. A partire dalle sfide di canto e ballo, fino a unatra dueessori che si accende ancora di più. Il prossimo appuntamento è atteso per il 1°, su Canale 5, e grazie a Superguidatv, possiamo conoscere quale sarà il destino di Luk3 e Teodora che sono in, e quali sono gli avvenimenti più importanti.per Luk3. Cuccarini e Pettinelli sono ai ferri corti Prima di tutto è giusto aprire una parentesi su Luk3. Per il giovaneseguito da .