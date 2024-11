Iodonna.it - Voglia di dolce? Niente zuccheri a colazione, ecco perché

Leggi su Iodonna.it

Ladiè molto comune. A volte può dipendere dagli ormoni (come durante il ciclo mestruale), altre può dipendere da un bisogno psicologico (la così detta fame nervosa), altre ancora da un reale bisogno fisiologico. Ciò che è importante, però, è capire come e quando assecondarla per mantenere un equilibrio metabolico ottimale e preservare la salute. La dieta dei bambini. Parla l’esperta: “ridurre da subito sale e zucchero” X La scienza dell’alimentazione ci può dare consigli semplici ma importanti sulla gestione della dieta, soprattutto per quanto riguarda il timing, ovvero quando è meglio consumare alimenti dolci.