Uno dei più bravi pizzaioli di Roma apre una pizzeria di quartiere con kebab | Ci ha lavorato mio padre per 31 anni

Ha imparato a fare gli impasti lì, tra le mura della vecchiadi, molto a nord di, fuori dal grande racconto anulare diventato la strofa di un ritornello per colpa di Venditti prima e Guzzanti poi. Ill'ha portata avanti per trentuno lunghissimi. Egiziano emigrato, originario di Alessandria d'Egitto, come molti della sua generazione si è messo a fare la pizza e ci ha campato, lui e la sua famiglia, per tre decenni. Le Piramidi serviva pizza tonda e. Nient'altro. A soli dieci, si sedeva sui sacchi di farina a guardare i grandi che lavoravano, come suo papà, poi è arrivato il primo incarico in cui doveva riempire i frigoriferi di Coca-cola, Fanta e tante altre lattine industriali piene di gas. «Dentro a quellaci sono cresciuto, è la mia casa».